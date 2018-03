Geldpolitik: Tschechischer Notenbank-Chef warnt vor Konjunkturüberhitzung

Nach Einschätzung des früheren Finanzministers Ivan Pilny von der liberal-populistischen ANO-Partei ist die tschechische Wirtschaft zu stark abhängig von der Entwicklung in Deutschland. Auch dort hätten einige Experten vor einer Überhitzung der Wirtschaft gewarnt. Zudem werde in Tschechien noch zu wenig an Nachhaltigkeit gedacht: „Wasser und Wärme werden verschwendet.“