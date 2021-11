Geldpolitik Türkische Lira bricht nach Erdogan-Aussagen ein

Erdogan forderte am Dienstag eine „wettbewerbsfähige“ Lira. Ein noch schwächerer Wechselkurs solle Investitionen und Arbeitsplätze fördern. Schon in den vergangenen Wochen war die Währung unter Druck geraten. Allein in diesem Monat hat die Lira gegenüber Dollar und Euro rund ein Viertel ihres Wertes verloren.