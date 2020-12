Geldpolitik: Türkische Notenbank könnte Zinsen womöglich erneut anheben

Die türkische Zentralbank will im Kampf gegen Währungsverfall und hohe Inflation notfalls nachlegen und die Zinsen erneut anheben. „Um dieses Ziel zu erreichen, werden wir die Geldpolitik straffen, wenn nötig“, sagte der neue Notenbankchef Naci Agbal am Mittwoch in einer Online-Präsentation. „Im Jahr 2021 werden wir einen straffen Kurs in der Geldpolitik beibehalten, bis die Inflation dauerhaft sinkt.“