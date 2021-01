Geldpolitik: Türkische Zentralbank hält Leitzins konstant bei 17,0 Prozent

Die türkische Zentralbank drückt nach zwei Zinserhöhungen in Folge zu Jahresbeginn die Pausentaste. Sie beließ den geldpolitischen Schlüsselsatz am Donnerstag bei 17,0 Prozent. Von Reuters befragte Ökonomen hatten damit gerechnet. Die türkische Lira gab nach der Entscheidung zum Dollar nach. Sie hat im Corona-Jahr 2020 bereits rund 20 Prozent an Wert gegenüber der US-Devise eingebüßt.