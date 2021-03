Geldpolitik Türkische Zentralbank hebt Leitzins deutlich an

Die türkische Notenbank hat ihren Leitzins überraschend deutlich angehoben. Er steige um zwei Punkte auf 19 Prozent, teilte die Zentralbank am Donnerstag in Ankara mit. An den Finanzmärkten war im Schnitt mit einer Anhebung auf 18 Prozent gerechnet worden. Im Dezember hatte die Notenbank den Leitzins auf 17 Prozent erhöht und ihn dann zweimal bestätigt.