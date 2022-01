Geldpolitik: Ungarn erhöht Leitzinsen überraschend stark – Landeswährung legt zu

Die Verbraucherpreise nehmen derzeit weltweit zu. In Deutschland sind sie im Dezember um 5,3 Prozent gestiegen, so stark wie seit 1992 nicht mehr. Dennoch will die Europäische Zentralbank (EZB) an ihrer Nullzinspolitik zunächst festhalten. Die US-Notenbank Fed will dagegen voraussichtlich im März die Zinswende einleiten und in diesem Jahr mehrmals die Leitzinsen anheben.