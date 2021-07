Geldpolitik: Ungarns Notenbank erhöht erneut die Leitzinsen

Ungarns Notenbank hat im Kampf gegen die steigende Inflation erneut ihre Leitzinsen hochgesetzt und weitere Schritte in Aussicht gestellt. Ihren Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld hob sie auf 1,20 Prozent von bislang 0,90 Prozent an, wie die Währungshüter am Dienstag in Budapest mitteilten.