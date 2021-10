Geldpolitik: Ungarns Notenbank legt mit weiterer Zinserhöhung nach

Angesichts rasant steigender Preise hat Ungarns Notenbank den Leitzins weiter angehoben. Er wurde am Dienstag um 15 Basispunkte auf 1,8 Prozent erhöht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit dem Schritt gerechnet. Die Währungshüter in Budapest hatten im Juni als erste in der EU die Zinszügel gestrafft und dann jeden Monat nachgelegt. Sie reagieren damit auf den hohen Preisauftrieb in Ungarn.

Die Landeswährung grenzte nach dem jüngsten Zinsentscheid ihre anfänglichen Gewinne wieder ein, da einige Anleger auf einen deutlicheren Dreh an der Zinsschraube gehofft hatten. Ein Euro kostete zuletzt 360,90 Forint.