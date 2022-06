Geldpolitik: US-Notenbank: Engagement im Kampf gegen Inflation ist uneingeschränkt

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) zeigt sich entschlossen, die ausufernde Inflation zu bezwingen. „Das Engagement des geldpolitischen Ausschusses zur Wiederherstellung der Preisstabilität – die für die Erhaltung eines starken Arbeitsmarktes notwendig ist – ist uneingeschränkt“, schreibt die Fed in einem am Freitag veröffentlichten Bericht an den Kongress.