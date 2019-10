Geldpolitik: US-Notenbank stützt Geldmarkt länger als geplant mit Milliardenhilfen

Die US-Notenbank Fed wird deutlich länger als geplant mit Finanzspritzen in den amerikanischen Geldmarkt eingreifen. Bis 4. November sollen täglich mindestens 75 Milliarden Dollar in den Markt gedrückt werden können, kündigte sie am Freitag an. Ursprünglich sollten die Mitte September begonnenen Operationen – bei denen sich Banken und andere Marktteilnehmer kurzfristig Geld bei der Fed leihen können – in der kommenden Woche enden.