Geldpolitik: US-Notenbanker für moderaten Zinsschritt Ende Juli

FrankfurtDie US-Notenbank Fed sollte aus Sicht eines ihrer Spitzenvertreter die Leitzinsen im Juli nur in einem geringen Umfang senken. Es ließe sich immer dafür argumentieren, in der Zukunft mehr zu tun, sagte der Fed-Präsident von St. Louis, James Bullard, dem „Wall Street Journal“ laut einem am Freitag veröffentlichten Interview. „Aber ich glaube fürs Erste würde uns angesichts des Gesamtbildes eine Senkung um 25 Basispunkte in die richtige Richtung stoßen.“