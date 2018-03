Geldpolitik: US-Notenbanker hält drei Zinserhöhungen 2018 für angemessen

VancouverDer US-Notenbanker Robert Kaplan hält drei Zinserhöhungen in diesem Jahr für angemessen. Die Zahl der Zinsschritte könnte jedoch bei unerwartet starken Konjunkturdaten varieeren, erklärte der Präsident der Fed von Dallas am Donnerstag bei einer Veranstaltung in Vancouver. Am Mittwoch hatte Kaplan gesagt, die US-Notenbank Fed sollte die Zinsen in diesem Jahr allmählich und behutsam in Reaktion auf den Aufschwung erhöhen. Der geldpolitische Schlüsselsatz liegt derzeit in einer Spanne von 1,25 bis 1,50 Prozent.