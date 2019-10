Geldpolitik: US-Notenbanker Kaplan und George: Weitere Zinssenkung aktuell nicht nötig

Nach zwei Zinssenkungen in diesem Jahr sehen die US-Notenbanker Robert Kaplan und Esther George derzeit keinen weiteren dringenden Handlungsbedarf. Aus Sicht Kaplans müssen nicht zwangsläufig zusätzliche Schritte der US-Notenbank (Fed) nach unten folgen. Der Präsident der Fed-Filiale von Dallas fügte am Freitag hinzu: „Es ist angemessen, die Ausrichtung der Geldpolitik in einer eher begrenzten, maßvollen Weise anzupassen.“ Im Juli und im September sei er stärker davon überzeugt gewesen, dass die Fed handeln müsse. Nun sei er unentschieden.