Geldpolitik: US-Notenbanker Rosengren sieht keine Notwendigkeit für Zinssenkung

Der US-Notenbanker Eric Rosengren sieht trotz zunehmender Handelskonflikte und geopolitischer Sorgen keine Notwendigkeit für eine weitere Zinssenkung. „Solange Konsum und Arbeitsmarkt relativ gesund sind, bin ich bei weitem nicht so besorgt“, sagte der Präsident der Boston Federal Reserve Bank am Dienstag in Easton im US-Bundesstaat Massachusetts.