Geldpolitik: US-Währungshüter sieht Stärke der Inflation als Taktgeber für die Zinswende

US-Notenbankchef Jerome Powell hat eine Zinswende für März angedeutet und die Finanzmärkte auf weitere Schritte nach oben vorbereitet. Derzeit liegt der Schlüsselsatz noch in der Spanne von null bis 0,25 Prozent. Doch die Fed will ihn bald wegen der anziehende Teuerung anheben: Die Verbraucherpreise waren im Dezember mit sieben Prozent so rasant gestiegen wie seit Anfang der 80er Jahre nicht mehr.