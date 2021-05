Geldpolitik: Volumen der Notfall-Anleihekäufe der EZB sinkt leicht

Die Notfall-Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) sind in der vergangenen Woche etwas zurückgegangen. Die Währungshüter tätigten in der Woche bis zum 30. April im Rahmen ihres Pandemie-Programms Pepp Käufe im Volumen von 19,0 Milliarden Euro. Das war ein Rückgang von annähernd 15 Prozent im Vergleich zur Vorwoche, wie aus am Montag veröffentlichten Daten der EZB hervorgeht.