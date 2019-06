Geldpolitik: Zentralbank in England will bei hartem Brexit flexibel reagieren

LondonDie britische Notenbank will auf einen harten Brexit nicht automatisch mit einer Änderung ihrer Zinspolitik reagieren. Dies stellte der Chef der Bank of England, Mark Carney, am Mittwoch bei einer Anhörung im Parlament klar. Bei der Reaktion seien Angebot und Nachfrage sowie der Pfund-Wechselkurs zu berücksichtigen. Es sei wahrscheinlicher, dass die Währungshüter Konjunkturanreize setzen würden als mit einer strafferen Geldpolitik auf einen ungeordneten EU-Austritt zu reagieren.