Geldpolitk: Japanische Regierung und Notenbank bei Strategie uneins

„Ich denke, die Bank of Japan könnte auch ein wenig flexibler sein“, sagte Aso. Amamiya betonte hingegen, eine Debatte über einen Ausstieg aus der ultra-lockeren Geldpolitik könne erst beginnen, wenn das Erreichen des Inflationsziels in Sicht komme. Die Inflation in Japan kommt jedoch kaum voran. Die Teuerungsrate lag unter Ausschluss der schwankungsanfälligen Nahrungsmittelpreise im Januar bei nur 0,8 Prozent. Ministerpräsident Shinzo Abe erklärte allerdings kürzlich, dies könne nicht ewig so weitergehen.