Geldwäsche: EU-Finanzminister wollen Geldwäsche-Kontrollen bei Banken verschärfen

Im Zentrum des weltgrößten Geldwäsche-Skandals steht die Danske Bank. Über deren Filiale in Estland wurden von 2007 bis 2015 verdächtige Zahlungen im Volumen von 200 Milliarden Euro gebucht. Auch die Deutsche Bank ist deswegen in Misskredit geraten. Sie war jahrelang als Korrespondenzbank für das dänische Institut tätig und wickelte den Großteil der Transaktionen für sie ab. Seitdem wurden viele weitere Fälle publik, zuletzt bei Maltas größtem Geldhaus, der Bank of Valletta.