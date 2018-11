Geldwäsche-Skandal: Deutsche Bank weist Mitverantwortung im Danske-Skandal zurück

FrankfurtDie Deutsche Bank sieht im Geldwäsche-Skandal bei der Danske Bank keine Mitverantwortung. Als sogenannte Korrespondenzbank habe das größte heimische Geldhaus keine konkrete Kenntnis der Kunden des größten dänischen Instituts gehabt und auch nicht haben müssen, sagte die für Aufsichts-, Regulierungs- und Compliance-Fragen zuständige Vorständin Sylvie Matherat am Mittwoch auf der Handelsblatt-Tagung zum Thema „European Banking Regulation“ in Frankfurt. „Da ist man nicht in der ersten Reihe. Das ist die Bank selbst.“ Die Deutsche Bank habe jedoch die Transaktionen der Danske-Kunden beobachtet und – als sich Verdachtsmomente ergaben – gehandelt.