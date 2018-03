Geldwäsche-Vorwürfe: Europäische Zentralbank kündigt Auflösung von lettischer Bank an

BerlinDie Europäische Zentralbank hat die Auflösung der angeschlagenen lettischen Bank ABLV angekündigt. Die EZB teilte am Samstag mit, sie sei zu dem Schluss gekommen, dass die ABLV Bank am zusammenbrechen sei oder wahrscheinlich zusammenbrechen werde. Der ABLV fehlten ausreichend Mittel, um mit dem Schwinden von Geldeinlagen fertig zu werden. Die Bank werde zusammen mit einer Filiale in Luxemburg unter lettischem Gesetz abgewickelt.