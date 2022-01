Geldwäscheskandal Anklage gegen frühere Swedbank-Chefin erhoben

Laut Anklage hatte die in Dänemark geborene Bonnesen als Bankchefin zwischen Oktober 2018 und Februar 2019 mehrmals irreführende Informationen verbreitet, wonach das Institut keine Probleme beim Kampf gegen Geldwäsche bei Geschäften in Estland hatte. Auch die Offenlegung von Insider-Informationen wird ihr vorgeworfen. Ihr Anwalt Per Samuelson sagte der Nachrichtenagentur TT, man weise die Vorwürfe des Betrugs und der Verbreitung von Insider-Informationen zurück. Er will demnach von weiteren Stellungnahmen absehen, bis er den Inhalt der Anklage kennt.