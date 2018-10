Geldwäscheskandal: EU-Parlamentsausschuss lädt Danske-Bank-Whistleblower nach Brüssel ein

Die EU-Kommission hat wegen des Geldwäsche-Skandals mittlerweile die europäische Bankenaufsicht EBA eingeschaltet. Sowohl in Dänemark als auch in Estland ermitteln Staatsanwälte. Eine interne Untersuchung bei Dänemarks größtem Geldhaus hatte ergeben, dass der größte Teil des zwischen 2007 und 2015 über die Niederlassung in Estland geflossenen Geldes von 200 Milliarden Euro verdächtig gewesen sei.