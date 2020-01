Geldwertstabilität: Frankreichs Notenbankchef für flexibles Inflationsziel

Frankreichs Notenbank-Chef Francois Villeroy de Galhau hat sich für ein flexibles und auch für die breite Bevölkerung glaubhaftes Inflationsziel ausgesprochen. Dabei solle im Falle einer höheren Inflationsrate als angestrebt die gleiche Toleranz gelten wie bei einem Untertreffen der Zielmarke, sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag in einer Rede an der Universität Paris-Dauphine.