Gelpolitik der US-Notenbank: Fed-Notenbanker Kashkari gegen Zinsanhebungen

Die US-Notenbank hat sich auch unter ihrem neuen Chef Jerome Powell nicht auf eine aggressivere Zinspolitik festgelegt. In seiner ersten Anhörung im Kongress signalisierte Powell am Dienstag, dass er am Kurs behutsamer Zinsanhebungen festhalten werde. Unter Powells Vorgängerin Janet Yellen hatte die Fed einen Kurs der vorsichtigen Normalisierung ihrer Geldpolitik eingeleitet. Seit Dezember 2015 hob sie in mehreren Schritten den Leitzins an. Seit Oktober 2017 verringern die Dollar-Wächter zudem ihre im Zuge der jahrelangen Krisenpolitik aufgeblähte Bilanz.