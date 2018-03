Generali in Deutschland: Versicherer wickelt Lebensversicherungssparte ab

MünchenDer italienische Versicherungskonzern Generali baut sein Deutschland-Geschäft radikal um. Die bisherige Generali Lebensversicherung wird Anfang nächsten Jahres eingestellt. Die rund vier Millionen Verträge - überwiegend Policen mit teuren langfristigen Zinsgarantien - könnten danach auch an einen professionellen Abwickler von Lebensversicherungen verkauft werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Mailand mit. Es bestätigte damit Informationen von Reuters von Juli. Generali Deutschland entlastet damit sein Kapital massiv, das durch die Zinsgarantien gebunden wird. Die Solvenzquote werde sich um 26 Prozentpunkte verbessern.