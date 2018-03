Generali stößt deutsche Lebensversicherungen ab: „Die Entscheidung fällt sehr bald“

Im Handelsblatt-Interview hatte Donnet diese zwei Optionen vor kurzem erläutert: „Die aktuelle Situation bindet eine Menge Kapital. Mit der Entscheidung für einen Run-Off wird dieses Kapital freigesetzt und in Deutschland reinvestiert, um etwa das Wachstum der Generali durch die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) oder von CosmosDirekt, unserem Direktversicherer, zu finanzieren“, sagte er. Ob die Bestände intern verwaltet oder an eine Run-Off-Gesellschaft gegeben würden, sei eine technische Entscheidung. Zum Umbau in Deutschland gehört auch, dass der Name der Generali-Tochter Aachen Münchener verschwindet.