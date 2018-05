Genossenschaftsbank: Ausfall der Geldautomaten und des Online-Bankings bei Sparda-Banken

DüsseldorfSparda-Bank-Kunden haben am Donnerstag bundesweit mit Problemen beim Online-Banking und beim Geldabheben von Geldautomaten zu kämpfen. Aufgrund eines technischen Problems im Rechenzentrum sei derzeit kein Online-Banking möglich und auch alle Sparda-Bankautomaten seien vorübergehend außer Betrieb, teilte die Sparda-Bank Baden-Württemberg am Donnerstag per Twitter und Facebook mit.