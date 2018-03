Genossenschaftsbanken: Trotz ausgedünntem Filialnetz – Volks- und Raiffeisenbanken mit stabilem Jahresüberschuss

„Dank Kraftanstrengungen bei den Kosten und dem signifikanten Geschäftswachstum konnte das Ergebnis des Vorjahres im anspruchsvollen Umfeld einer anhaltenden Niedrigzinsphase, eines hohen Wettbewerbs und steigender regulatorischer Anforderungen gehalten werden“, bilanzierte die seit Jahresbeginn amtierende BVR-Präsidentin Marija Kolak am Dienstag in Frankfurt. Zu verdanken war dies unter anderem auch der anhaltend robusten Konjunktur in Deutschland und nicht zuletzt dem Immobilienboom. Entsprechend legten die Summe der privaten Wohnungsbaukredite um 5,2 Prozent auf 233 Milliarden Euro zu. Für Kolak ein Grund zur Freude: „Damit stammt fast jeder vierte Euro bei Wohnungsbaufinanzierungen in Deutschland von einer Genossenschaftsbank.“