Geplante Milliardenfusion Gerichtsanhörung zu Fusion von Sprint und T-Mobile angesetzt

13. Juni 2019 , aktualisiert 13. Juni 2019, 23:52 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Im Fall der geplanten Milliardenfusion von T-Mobile und Sprint soll es Donnerstag in einer Woche eine Anhörung vor einem Bundesbezirksgericht in New York geben.