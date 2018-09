Geplanter Austritt: BdB-Hauptgeschäftsführer Krautscheid warnt vor chaotischem Brexit

BerlinDie deutschen Banken warnen vor Chaos an den Finanzmärkten im Falle eines ungeregelten Brexit. Ohne ein Anschlussabkommen „drohen Verwerfungen an den europäischen Kapitalmärkten – übrigens nicht nur in London, sondern auch in Frankfurt, Paris und Amsterdam“, sagte der Hauptgeschäftsführer des deutschen Bankenverbands BdB, Andreas Krautscheid, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (Dienstagausgaben).