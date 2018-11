Gerichtsprozess: Bafin-Präsident verteidigt europäische Bankenkontrolle

KarlsruheDer Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Felix Hufeld, hat vor dem Bundesverfassungsgericht die Kontrolle wichtiger Banken durch europäische Institutionen verteidigt. Banken im Euroraum seien hochgradig vernetzt, auch deutsche Institute hätten erhebliches Vermögen in EU-Staaten, sagte er am Dienstag in Karlsruhe.