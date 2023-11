Gerichtsverfahren: Teilerfolg für Meta in KI-Urheberrechtsverfahren – „Mein Kopf explodiert“

In einem Urheberrechts-Verfahren von US-Autoren gegen Metas künstliche Intelligenz (KI) Llama hat die Facebook-Mutter zunächst einen Teilerfolg erzielt. Bundesbezirksrichter Vince Chhabria mit Sitz in San Francisco gab am Donnerstag einem Antrag von Meta statt, zahlreiche Klagepunkte der Komikerin Sarah Silverman und anderer Autoren abzuweisen.