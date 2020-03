Gerichtsverfahren Urteil zu EZB-Anleihekäufen wird trotz Corona nicht verschoben

Das Gericht schreibe derzeit aber Medienvertreter und Besucher an und lege ihnen nahe zu überprüfen, ob die persönliche Teilnahme in Anbetracht der Lage wirklich notwendig sei, sagte eine Sprecherin am Freitag auf Anfrage in Karlsruhe. „Wir werden dem Öffentlichkeitsgrundsatz weiter so weit wie möglich gerecht werden.“ Trotzdem werde natürlich alles getan, um ein Weitertragen der Infektionskrankheit zu vermeiden.