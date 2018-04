Geschäftsausbau nach Brüssel: Lloyd’s of London wird belgisch – zumindest ein bisschen

Gut ein Jahr später visiert die Versicherungsplattform ein konkretes Datum an: „Lloyd’s wird am neuen Standort Brüssel am 1. Januar 2019 seine Arbeit aufnehmen“, kündigte Konzernchefin Inga Beale am Mittwoch auf einer Veranstaltung des Unternehmens an. Man habe bereits begonnen, erste Mitarbeiter für die Arbeit in der belgische Hauptstadt einzustellen.