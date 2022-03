Geschäftsbericht: Credit Suisse hält Russland-Risiko für kontrollierbar – Konzernchef muss kürzer treten

Die Schweizer Großbank Credit Suisse hatte Ende 2021 in Russland insgesamt rund eine Milliarde Franken im Feuer. Das Nettokreditengagement in dem Land belief sich auf 848 Millionen Franken, wie dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht zu entnehmen war. Dies umfasse unter anderem Derivate und Finanzierungsengagements sowie Lombard- und andere Kredite. Die Positionen seien seitdem reduziert worden.