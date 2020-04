Geschäftsentwicklung NordLB-Tochter Deutsche Hypo warnt vor Ergebniseinbruch

Sofern sich die Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft in “nachhaltigen Konjunktur- und Kapitalmarktbelastungen niederschlagen und die aktuelle Situation länger anhält oder sich verschärft, könnte dies auch die Immobilienmärkte durch Leerstände und Wertverluste bei Gewerbeimmobilien erheblich belasten und damit zu steigenden Risikovorsorgeaufwendungen führen”, schrieb die Deutsche Hypo in ihrem am Montag veröffentlichten Geschäftsbericht 2019.