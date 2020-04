Geschäftsentwicklung Risikovorsorge drückt auf Barclays-Gewinn

Zahlen legte am Mittwoch auch die britische Wettbewerberin Standard Chartered vor. Der Gewinn vor Steuern fiel bei im ersten Quartal um zwölf Prozent auf 1,22 Milliarden Dollar, wie Standard Chartered mitteilte. Das hauptsächlich in Asien, Afrika und dem Nahen Osten aktive Geldhaus stockte die Rückstellungen für Kreditausfälle per Ende März auf 6,2 Milliarden Dollar auf von 5,8 Milliarden Ende Dezember.