Geschäftsentwicklung UBS steigert Gewinn deutlich – aber Corona-Pandemie trübt Aussichten ein

Damit verbuchte das Institut ein Plus von 40 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode und übertraf auch die vor knapp drei Wochen in Aussicht gestellten 1,5 Milliarden Dollar. Die Erträge kletterten um zehn Prozent, weil die Kunden angesichts der Turbulenzen an den Börsen deutlich mehr Transaktionen in Auftrag gaben. „Das Quartal zeichnete sich aus durch Höchstleistungen in jeder Hinsicht“, erklärte Konzernchef Sergio Ermotti. Sein Institut folgt damit der Konkurrentin Credit Suisse. Auch sie hatte vor wenigen Tagen ihr bestes Quartalsergebnis seit fünf Jahren vorgelegt.