Geschäftsklima Abschwung in China schlägt auf deutsche Firmen durch

Die schwächelnde Wirtschaft in China wirkt sich deutlich auf das Geschäft deutscher Firmen vor Ort aus. „Die Erwartungen der deutschen Unternehmen sind so niedrig wie seit Jahren nicht mehr“, teilte die deutschen Handelskammer (AHK) in Peking am Dienstag anlässlich der Veröffentlichung ihrer jährlichen Mitgliederbefragung zum Geschäftsklima mit.