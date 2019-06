Geschäftsklima: Ifo-Index sinkt auf niedrigsten Stand seit Ende 2014

Angesichts der Zollkonflikte, der Gefahr eines harten Brexit sowie wachsender Spannungen zwischen den USA und dem Iran rauschten die Konjunkturerwartungen der Börsianer zuletzt in den Keller. Das Ifo-Institut rechnet für das laufende Quartal mit einem Schrumpfen der Wirtschaftsleistung. Es befürchtet allerdings keine Rezession - also zwei Quartale in Folge mit zurückgehender Wirtschaftsleistung. Im ersten Quartal hatte das deutsche Bruttoinlandsprodukt um 0,4 Prozent zugelegt.