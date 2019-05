Geschäftsklima: „Konjunktur fehlt es an Schwung“ – Ifo-Index fällt stärker als erwartet

BerlinDie Stimmung in den deutschen Unternehmen ist in diesem Monat schlechter als erwartet. „Der deutschen Konjunktur fehlt es weiterhin an Schwung“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest am Donnerstag, als er den Geschäftsklimaindex vorstellte. Die dafür befragten 9000 Führungskräfte deutscher Unternehmen beurteilten ihre Geschäftslage aktuell ungünstiger. Allerdings: Die Aussichten für die kommenden sechs Monate blieben unverändert – trotz weltweiter Handelskonflikte.