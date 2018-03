Geschäftsklimaindex: Ifo-Geschäftsklima der Dienstleister trübt sich ein

Zuvor war bereits das Geschäftsklima in der gewerblichen Wirtschaft – Industrie, Groß- und Einzelhandel sowie Baubranche – den zweiten Monat in Folge gesunken. Dennoch bekräftigte das Ifo-Institut seine Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft von 2,6 Prozent in diesem Jahr. Es wäre das kräftigste Plus seit 2011.