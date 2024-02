Geschäftszahlen Immobilienfinanzierer Aareal Bank erhöht Risikovorsorge

von Reuters 29. Februar 2024

Mit 441 Millionen Euro lag diese mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr. Den Anteil notleidender Kredite am Gesamtportfolio will das Unternehmen bis Ende März stabil halten.