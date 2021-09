Gescheitertes Mega-Projekt Wie teuer wird das Auslagerungsdesaster der Commerzbank?

Die Commerzbank hatte sich Ende 2017 im Zuge ihrer vielen Sanierungsversuche entschieden, die Wertpapierabwicklung an die Deutschland-Tochter der HSBC auszulagern, um Kosten zu sparen. Die HSBC wiederum hatte sich „stabile zweistellige Millioneneinnahmen“ erhofft. Den Stopp des Projekts hatte die Commerzbank damit begründet, die Wertpapierabwicklung doch „profitabel fortführen“ zu können, was am „deutlich gewachsenen Handelsvolumen und der technologischen Weiterentwicklung“ liege.