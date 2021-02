Gesichtserkennungssoftware: Facebook zahlt in den USA Millionen wegen Verletzung der Privatsphäre

Der Internetkonzern Facebook legt in den USA eine Sammelklage wegen Verletzung der Privatsphäre mit einer Zahlung von 650 Millionen Dollar (539 Millionen Euro) bei. US-Bezirksrichter James Donato billigte am Freitag die Vereinbarung. Der 2015 in Illinois eingereichten Sammelklage hatten sich fast 1,6 Millionen Facebook-Nutzer angeschlossen.