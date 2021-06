Gesprächsräume: Facebook startet Clubhouse-Konkurrenten und Podcast-Plattform

Facebook setzt mit einem Clubhouse-Konkurrenten und einer Podcast-Plattform einen Fuß in das boomende Geschäft mit Audio-Angeboten. Das weltgrößte Internetnetzwerk gab am Montag bekannt, dass Personen des öffentlichen Lebens und bestimmte Facebook-Gruppen Gesprächsräume für eine unbegrenzte Zahl an Hörern eröffnen könnten. Dafür tut sich der US-Konzern nach eigenen Angaben unter anderen mit Sportlern und Musikern zusammen.