Gesundheitliche Gründe: Ex-Wirtschaftsminister Müller tritt als Chef der RAG-Stiftung zurück

Gleichzeitig gibt er auch seine Mandate in den Aufsichtsräten von Evonik Industries AG, RAG AG und Deutsche Steinkohle AG ab. Das teilte Müller in Abstimmung mit dem Vorsitzenden des Kuratoriums der Stiftung, Jürgen Großmann, den Vorständen und Aufsichtsräten der Unternehmen mit, wie die RAG-Stiftung am Mittwochnachmittag überraschend bekanntgab.