Gewerkschaft Verdi Anfang September nächster Schritt bei Commerzbank-Chefsuche erwartet

„Es muss noch in diesem Jahr ein neuer CEO gefunden werden - je zügiger, desto besser“, betonte Aufsichtsratsmitglied Stefan Wittmann am Freitag. „Aber Sorgfalt geht vor Schnelligkeit“, sagte der Verdi-Vertreter. Der Aufsichtsrat des Frankfurter MDax-Konzerns kommt am 2. September zu seiner nächsten regulären Sitzung zusammen.