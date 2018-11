Gewinn: Deutsche Pfandbriefbank hebt Prognose an

FrankfurtDie Deutsche Pfandbriefbank (pbb) hebt ihre Prognose für 2018 erneut an. Sie rechnet nun mit einem Gewinn vor Steuern von 205 bis 215 Millionen Euro, nach zuvor 175 bis 195 Millionen, wie die pbb am Donnerstag mitteilte. Zugleich dämpfte das Nachfolgeinstitut der in der Finanzkrise geretteten Hypo Real Estate (HRE) die Erwartungen an das kommende Jahr.